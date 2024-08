Condoléances: Sonko chez feus Alioune Mar et Mactar Dabo à Rufisque

Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Août 2024 à 11:01 | | 0 commentaire(s)|

Hier après-midi, le Premier ministre Ousmane Sonko s’est rendu à Rufisque au niveau des quartiers de Diokoul et Almadies 2 pour présenter ses condoléances aux familles de Alioune Mar, maire de Rufisque Ouest, et de Mactar Dabo, commissaire scientifique de PASTEF. À Rufisque Ouest, Alioune Mar décédé le vendredi à Dakar et enterré le lendemain samedi au cimetière de Dangou a laissé une empreinte indélébile par son engagement envers le développement local. Toute la ville de Rufisque se remet difficilement de cette perte. Alioune Mar était reconnu pour son dévouement et son travail acharné à améliorer les conditions de vie de ses concitoyens. Pendant près de 22 ans, il a trôné sans partage à la tête de la mairie de Rufisque Ouest. Alioune Mar avait été élu sous la bannière du PDS en 2002 et depuis, sous différentes étiquettes politiques, il a été réélu à plusieurs reprises à la tête de la mairie Ouest. Ce samedi à son enterrement, c’est un monde fou qui l’a accompagné au cimetière de Dangou aux côtés de sa défunte mère. Aux Almadies 2 à Rufisque, la disparition de Mactar Dabo, commissaire scientifique de PASTEF, laisse un grand vide dans les cercles académiques et politiques, où il était respecté pour ses contributions et son expertise. Très engagé pour défendre le Projet Pastef, Mactar Dabo avait même réagi dans l’affaire du voile en répondant à la sortie de l’Abbé Latyr Ndiaye qui avait attaqué la position du Premier ministre sur la question. Quelques instants après, il avait piqué un malaise qui lui a été fatal. Lors de sa visite, Ousmane Sonko a exprimé sa profonde tristesse face à la perte de ces deux personnalités éminentes.

Ndèye Fatou Kébé