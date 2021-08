Condoléances et dons de matériels : Abdoulaye Diouf Sarr, envoie une forte délégation à Thiénaba Le Ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a envoyé, mardi, une forte délégation à Thiénaba après le rappel à Dieu du khalife Serigne Abdou Rahim Seck. Une occasion pour présenter ses Condoléances et faire des dons de matériels

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Août 2021 à 09:29 | | 0 commentaire(s)|

La délégation était conduite par le Directeur de cabinet Alphonse Ousmane Thiaw accompagné du Chef de cabinet Ibrahima Fall et de plusieurs collaborateurs du Ministre dont Saliou Faye Daff, Ass Mamadou Ndoye, Bara Diakhaté, Habib Diop. La délégation a été bien accueillie par la famille Seck.



C'était l'occasion de remettre à la famille du défunt khalife et à celle du nouveau khalife un important lot de matériel de prévention.



La délégation s'est ensuite rendue chez le nouveau khalife Serigne Assane Seck qui a salué le geste et prié pour le Ministre qui, selon lui, est en train de faire un excellent travail et mérite d'être soutenu.







Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos