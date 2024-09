Confection des listes pour les Législatives 2024 : Les partis se déchirent Comme lors de chaque élection législative, la confection des listes est douloureuse et provoque des déchirures. A l’Apr, on s’achemine vers une démission du parti de M. Abdoulaye Diouf Sarr. L’ancien candidat à la mairie de Dakar et président des cadres républicains, est passablement agacé par son investiture comme tête de liste du département de Dakar. Il va en tirer les conséquences.

Ce n’est pas le seul parti à être perturbé par les investitures : l’ Afp, alliée à Jamm ak njarin d’Amadou Bâ est aussi secouée par la situation. On apprend que Dr. Malick Diop, Zator Mbaye, Pr. Oumar Absatou Niasse, Daouda Bâ, Coordonnateur Régional de l'AFP à Matam et autres responsables des jeunes, auraient démissionné de l’Alliance des forces de progrès (AFP), sont aussi sur le départ.



D’après le journal "Point Actu", ils auraient été lâchés par le président Moustapha Niasse et auraient décidé de quitter le parti. Il faut noter que d’autres partis ont connu moins de secousses. Pastef a décidé de miser sur son leader comme tête de liste : il incombe à OUsmane Sonko d’offrir la majorité à Bassirou Diomaye Fall, à l’Assemblée nationale.



Il fera face à Barthélémy Dias, qui a été choisi comme leader de la coalition Samm sa Kaddu, constituée de Tawawu, du Pur, du Prp, de Gueum sa Bopp, d’Agir. Un duel à distance pour les deux frères de Yewwi !





