Conférence de presse et face o face: Toujours le grand absent, de quoi a peur Luc Nicolaï? Rédigé par leral.net le Mardi 28 Décembre 2021 à 11:49 | | 0 commentaire(s)| Luc Nicolaï ne s'affiche plus. Le promoteur du combat royal qui opposera Modou Lô à Ama Baldé, le 13 mars 2022, n'est pas trop au-devant de la scène depuis sa sortie de prison. Lors des conférences de presse organisées par sa structure, Luc Nicolaï And Co ou même ce samedi, à l'Arène nationale pour les besoins du face-to-face entre ces deux lutteurs, il était le grand absent.



Que se passe-t-il avec Luc Nicolaï ? A quoi joue-t-il vraiment ? Depuis sa sortie de prison, Luc Nicolaï ne s'affiche pas officiellement. La seule fois qu’il s’est présenté, c’était début 2021, précisément en avril lors du premier face-à-face avorté entre Modou Lô et Ama Baldé. Depuis lors, le promoteur a préféré s'effacer des radars.



Il y a quelques semaines, Luc Nicolaï avait rendez-vous avec le Cng de lutte. Même étant présent dans les lieux à l'arène nationale, il a préféré laisser Tapha Guèye faire face à la presse. La semaine dernière, son staff avait donné rendez-vous à la presse à 15h, à l'arène nationale, pour les derniers réglages du face-to-face Ama Baldé-Modou Lô. Mais avant que la presse n'arrive, il était déjà parti. Avant-hier samedi, même s'il n'était pas le principal promoteur du programme à l'arène nationale, Luc Nicolaï était le grand absent. Pourtant, il avait bien donné rendez-vous aux deux lutteurs, mais même seule son ombre était présente à l'arène nationale. De son staff, seul Ray Bâ était sur les lieux.



Pour rappel, l'année dernière, après sa première arrestation, c'est son fils Willy qui s'était procuré une licence au nom de Luc Nicolaï And Co. Pour cette année, son comportement laisse perplexe. C'est à se poser la question : « Luc Nicolaï a-t-il vraiment sa licence de promoteur pour cette saison ? ». Un membre du Cng contacté à ce propos, n'a pas donné suite à notre requête.



A rappeler aussi que le promoteur n'a pas indemnisé les victimes du Lamantin ainsi que Mr Touly, le tout avec la bénédiction du Procureur de Mboir, Elias Diop. Avec une dette de 300 millions F CFA, serai-t-il suicidaire pour lui de se montrer dans des combats qu'il a monté à des centaines de millions de francs CFA?



