Conférence mondiale de développement des télécommunications : Le Sénégal lance sa campagne de réélection dans le conseil de l’UIT Une délégation du Sénégal conduite par Yankhoba Diattara, ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications, en compagnie du Directeur général de l’Autorité de Régulation Télécommunications et des Postes (ARTP), Abdoul Ly, participe à la Conférence Mondiale de Développement des Télécommunications (CMDT), à Kigali au Rwanda, sur le thème «Connecter ceux qui ne le sont pas encore afin de parvenir au développement durable».

De concert avec le Ministère de l’Economie numérique et des Télécommunications, l’ARTP s’est résolument engagée pour que la participation du Sénégal à la CMDT 2022 soit un succès et contribuer ainsi et comme jamais auparavant, à la concrétisation de la vision du Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur le Président Macky Sall, consistant à faire du secteur des télécommunications un levier de développement économique, souligne un communiqué de l’Artp.



Le Sénégal, membre du conseil de l’UIT depuis 1972 et acteur majeur dans les travaux du bureau de développement des télécommunications (BDT), au-delà des contributions techniques dans les commissions de travail de la conférence, a des objectifs clairement affichés par rapport à sa participation : faire représenter notre pays dans les nouvelles Commissions du BDT.



Il s’agira aussi de lancer la campagne pour la réélection du Sénégal dans le conseil de l’UIT qui se déroulera lors des plénipotentiaires 2022 à Bucarest en Roumanie, souligne la même source.

