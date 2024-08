Conférence sur l'extrémisme violent : Le Sénégal et les États-Unis renforcent leur coopération Cette semaine, le Centre de Recherches Ouest Africain (WARC) a organisé une importante conférence sur la lutte contre l'extrémisme violent, avec le soutien de l'Ambassade des États-Unis à Dakar.

L'événement a mis en exergue l'implication essentielle des gouvernements, des forces de sécurité et de la société civile dans la promotion de la sécurité, de la cohésion sociale et de la résilience communautaire face aux défis de l'extrémisme.



Durant cette rencontre, les États-Unis ont réitéré leur engagement à soutenir le Sénégal à travers plusieurs initiatives concrètes. Parmi celles-ci figurent la formation des unités de patrouille frontalière et l'amélioration de la coopération entre les forces de l'ordre et les communautés locales, deux éléments clés pour contrer efficacement la menace terroriste dans la région.



En parallèle, des efforts significatifs sont déployés en faveur de la jeunesse sénégalaise, avec des programmes d'échanges, des projets d'entrepreneuriat et des initiatives d'engagement civique, visant à renforcer l'inclusion sociale et à offrir des alternatives durables à l'extrémisme.



L'Ambassadeur des États-Unis au Sénégal, Michael Raynor, a conclu en affirmant : « Soyez assurés de l’engagement indéfectible des États-Unis à travailler aux côtés du Sénégal dans la lutte contre l’extrémisme violent. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où nos communautés prospèrent et où la paix et la sécurité prévalent. »



