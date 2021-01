Conférence territoriale régionale de Kolda: Un gap d’une cinquantaine de postes de santé signalé ! En conférence d’harmonisation en début de semaine, les acteurs territoriaux de Kolda s’accordent sur la nécessité de densifier la carte sanitaire de la région. Lors des travaux, il a été signalé qu’un gap d’une cinquantaine de postes de santé doit être résorbé, pour permettre une grande accessibilité géographique des infrastructures de santé aux populations.

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Janvier 2021 à 08:25 | | 0 commentaire(s)|

Malgré ces insuffisances, le secteur de la santé est resté résilient même pendant cette crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus, se félicite M. Ousmane Kane, le gouverneur de région. Et d’annoncer, pour s’en féliciter, le démarrage pour bientôt de l’unité hémodialyse construite au centre hospitalier régional ainsi que du Samu Sud.



L’autorité administrative de saluer, à l’occasion, les efforts consentis dans la réalisation d’infrastructures, avec un investissement d’un coût de 89 milliards FCfa pour construire des routes. Et le fait marquant pour le gouverneur de région, a été le démarrage de la boucle du Fouladou.



Un projet d’un coût de 37 milliards FCfa, qui va permettre au département de Médina Yoro Foula d’avoir des routes bitumées pour la première fois, selon le patron de l’exécutif régional. À cela, s’ajoute l’intervention de Promovilles à Vélingara, qui va changer le visage de cette ville.



En outre, le gouverneur Kane signale des progrès importants dans le domaine de l’hydraulique, avec « la couverture des besoins en eau qui est passée de 34 à 61% », même si « on est loin de la moyenne nationale qui est de 86% ». Autant d’insuffisances qui vont être portées à l’attention de l’autorité, pour une meilleure prise en charge des problématiques de développement de la région, a promis le patron de la région de Kolda.















Tribune

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos