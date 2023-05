Confessions dégoutantes du pyromane présumé des bus de DDD à Keur Massar : « Je cherchais juste le buzz » Senenews.com-L’enquête sur l’incendie du dépôt de Dakar Dem Dikk (DDD) de Keur Massar progresse rapidement. Trois suspects ont été appréhendés par la brigade de recherches de la gendarmerie de Keur Massar. Il s’agit de Nfally Sané, Yaya Coulibaly et d’un certain Aly alias « Jacques Diattara ».

Selon les informations de Libération, le trio a été placé en détention provisoire par le juge du premier cabinet de Pikine-Guédiawaye. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, participation à un mouvement insurrectionnel, incendie volontaire de biens appartenant à l’État, actes et manœuvres de nature à compromettre la sûreté publique ou à occasionner des troubles politiques graves, ainsi que pour violation de la loi.



Le journal ajoute qu’un mandat d’arrêt a également été émis à l’encontre de sept autres personnes impliquées dans cette enquête. Dans la nuit du 15 au 16 mai, quelques heures avant l’ouverture du procès Ousmane Sonko-Adji Sarr, des individus ont attaqué le dépôt de DDD.



Avec trois bidons d’essence de 20 litres chacun, ils ont incendié 101 bus en stationnement en raison de pannes, en attendant leur remise en service. Selon le responsable du parc, les assaillants ont également mis le feu à une citerne de carburant et à des bureaux sur place.



Deux jours après les événements, le 18 mai, un premier suspect est arrêté : Nfally Sané. Libération rapporte que ce dernier, qui serait membre de Pastef, a été appréhendé lors du baptême de son fils.



Le journal souligne que 33 de ses invités ont également été interpellés avant d’être relâchés. Nfally Sané, âgé de 28 ans, a été trahi par une confession faite à l’un de ses amis. Selon Libération, il aurait avoué avoir coordonné l’attaque du dépôt. Cependant, lors de son interrogatoire, il a nié être le cerveau de l’attaque, affirmant qu’il plaisantait lorsqu’il a fait cette grave confession. Selon le journal, il aurait déclaré : « Je cherchais juste à faire le buzz, histoire qu’il me voie comme un héros ».



Nfally Sané a été trahi par son téléphone. Selon les éléments de l’enquête, son appareil a été repéré sur les lieux du crime le jour des faits. « Jacques Diattara » a été identifié dans les mêmes circonstances que Nfally Sané, grâce à son téléphone portable. Présenté comme celui qui a financé l’opération, il a reconnu ses liens avec Nfally Sané, mais a nié toute implication dans l’attaque et toute appartenance à Pastef.



Quant à Yaya Coulibaly, il a été identifié grâce à une vidéo de surveillance. Sur les images, les enquêteurs l’ont vu retirer brièvement sa cagoule. Malgré cela, il a nié sa participation à l’assaut du dépôt de DDD.

