Confidence : « Ma femme refuse de faire l’amour avec moi depuis dix mois »

Ma femme refuse d’avoir des relations sexuelles avec moi depuis plusieurs mois, dix mois pour être précis. Ni même des caresses. Elle a changé, elle n’était pas du tout comme cela avant le mariage.



Avant le mariage, elle me dévorait et aimait cela au plus haut degré, elle disait que je fais l’amour comme un “ROI” et maintenant, elle refuse de me donner, d’en demander et ne souhaite plus rien.



J’ai douté de moi jusqu’en perdre confiance et je me suis donc remis en question et j'ai laissé mon ego ainsi que ma fierté de côté. J’ai tout essayé mais elle refuse catégoriquement de m’expliquer ce que je fais ou ne fais pas bien..



J’ai revu mon hygiène, changé mes méthodes de séduction et d’approche et j’ai même organisé des dîners romantiques, mais toujours rien.



Entre nous, il n’y a jamais eu de pratiques sexuelles anormales, ni avant ni pendant le mariage. C’est à dire pas de pénétration anale, ni éjaculation dans la bouche, ni bestialité, rien de tout cela, seulement l’acte conjugal normal, donc pénétration vaginal dans différentes positions.



Je suis presque désespéré et je compte voir des prostituées pour assouvir mes besoins ou même avoir une maîtresse. Elle est dans un déni total et presque incompréhensible. J’ai même cru un moment qu’elle s'était fait violer mais elle dit que non ! J’essaie de lui faire comprendre ma frustration pas seulement sexuelle, mais totale. Pourtant elle m’écoute et dit qu’elle veut améliorer la sexualité de notre couple, mais la refuse complètement, ne l’initie pas et refuse que je le fasse. Elle se plaint que les choses ne sont pas comme elle voudrait.



Quand j’essaie autre chose, autrement, autres façons, caresses, préparatifs, divers etc.. Ce n’est jamais le temps ou la bonne manière, alors qu’elle me donne les instructions de ce qu’elle veut et quand je lui demande ce qu’elle veut vraiment, elle ne le dit pas et répond vaguement pour éviter la conversation et toutes autres réponses.



Je suis un homme frustré, je demande quelques conseils aux lectrices, si elles ont des conseils pour moi, car j’arrive à me demander si je dois me trouver une sex-friend ! Le divorce est aussi présent dans mon esprit, car je me dis qu’elle n’est peut être tout simplement pas heureuse dans notre mariage.



J’attends vos avis!