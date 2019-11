Confidence d’une fille de 10 ans : « Tonton Souleymane se mettait sur moi… » Une affaire de pédophilie sur une mineure de 10 ans a été devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Le présumé auteur Souleymane Massaly, qui sera édifié sur son sort, risque 10 ans de prison ferme si le juge suit la réquisition du procureur.

Appelée à la barre, la victime, K.D, âgée de 10 ans, revient sur les faits. Elle soutient que « tonton » Souleymane l’appelait souvent pour lui demander de lui acheter le petit-déjeuner, mais il en profitait pour la soumettre à des jeux sexuels.

« Il me déshabillait, me caressait et se couchait sur moi », s’’est rappelé la petite fille qui indique que des fois, « Tonton » tirait les rideaux pour la rassurer et tromper la vigilance des voisins. « Ce jour-là, il m’a encore demandé de me déshabiller. J’étais sur le point de lui obéir quand j’ai entendu ma sœur m’appeler pour le petit-déjeuner. J’ai voulu sortir, mais il m’en a dissuadé. Puis, il a dit à ma sœur que j’étais à la boutique. C’est après que je suis sortie », a-t-elle raconté.

L’affaire, jugée mercredi, a été portée devant la justice le jour où le père de la victime a découvert les agissements du présumé pédophile. Ce dernier est poursuivi pour pédophilie et attouchements sexuels. Ayant bouclé ses 36 ans et pêcheur de son état, l'accusé a battu en brèche les accusations de la petite fille. Interrogé, il a nié les faits servant des explications tirées par les cheveux.

Le père de la victime, lui, a soutenu que le mis en cause, qui vivait chez lui, « est partie de la maison tout nu en passant par la fenêtre lorsque les gendarmes sont venus le chercher. Il s’est même blessé».

Poursuivant, il a jouté : «Quelques jours plus tard, il a envoyé son oncle récupérer ses affaires en lui faisant croire qu’il est tombé dans les rochers au moment d’une course avec les gendarmes qui voulaient l’arrêter pour usage de chanvre indien. Les gendarmes ont arrêté son oncle pour qu’il les conduisent dans sa cachette».

Le parquet a requis 5 ans de prison ferme. Le délibéré attendu ce 31 octobre.



