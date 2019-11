Confidence d'une victime: « Si quelqu’un te propose du mercure ou des billets noirs, il faut le dénoncer à la gendarmerie » Leral.net a tenu à faire ce mini dossier « Alerte : Des arnaqueurs via la magie noire visent des autorités au Sénégal, des millions et milliards déjà escroqués », pour alerter les Sénégalais afin qu’ils se méfient de ces arnaqueurs qui sont en train de faire des ravages actuellement au Sénégal. Leral vous propose dans ce texte, le témoignage d’un homme d’affaires sénégalais qui a été victime de cette arnaque. Témoignage.



« J’ai perdu presque 40 millions FCFA dans cette arnaque. Et quand ces charlatans t’abordent, c’est comme si tu étais envoûté, tu n’es plus maître de tes mouvements et actes. C’est pourquoi, si quelqu’un se présente à toi comme un marabout et demande de lui amener du mercure ou alors te propose des billets noirs, tu dois immédiatement contacter la Police et la Gendarmerie et le dénoncer.



Car, c’est à la fois un escroc et un arnaqueur. Je suis convaincu que le chanteur Thione Seck est certainement victime de cette même arnaque. Mais, après avoir été victime de ces arnaqueurs, tu apprends beaucoup de la technique de ces charlatans arnaqueurs. Le malheur est que dès que tu entres dans ce cercle vicieux, tu risques de vendre tous tes biens et si tu n’es pas très solide psychologiquement, tu peux aussi te suicider.»













