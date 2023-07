Confidences de Boy Niang 2 sur son choc contre Tapha Tine : « à 25 jours du combat j’ai subi une opération… » Aujourd’hui dans le gotha de l’arène sénégalaise, Boy Niang 2 n’a pourtant pas eu un parcours facile. Le « Thiapathioly » comme l’appellent ses supporters a dû se démener pour en arriver au niveau où il se trouve maintenant. Auteur d’une entrée compliquée dans la cours des grands avec notamment deux défaites consécutives face à Lac 2 Guiers et Tapha Tine, le lutteur Pikinois a relevé la pente pour s’imposer comme un VIP

Rédigé par leral.net le Mardi 25 Juillet 2023 à 11:18 | | 0 commentaire(s)|

Dans l’émission Bantamba TV, il raconte les dessous de son combat perdu en 2022 contre Tapha Tine. « J’ai tout entendu après mon combat contre Tapha Tine. Beaucoup ont dit que je n’avais pas une forme idéale mais ils ne savent pas. J’étais malade à vingt-cinq jours du combat et j’ai subi une opération. Je ne le dis pas pour gâcher sa victoire car Tapha Tine est bien sûr capable de me battre. Mais je n’étais pas prêt à 100% contre lui » a-t-il révélé.



Cependant, le fils de De Gaulle a lavé cet affront en s’offrant l’un des meilleurs lutteurs de sa génération, Balla Gaye 2. Une victoire qu’il se remémore encore.



« J’avais toujours voulu affronter BG2 car c’est un champion. C’est un combat qui s’imposait parce que j’ai perdu contre Tapha Tine et lui a perdu contre Bombardier(…) À trois mois du combat seul mon père le voyait et c’était lors des entraînements.



Je m’étais caché de tout le monde et même de ma femme, ma mère et mes enfants. Balla Gaye est un lutteur qui a des hommes partout donc il fallait être méfiant. Contre Balla Gaye j’ai fait une préparation exceptionnelle au point au je m’étais dit que même si je ne portais pas de gris-gris le jour du combat, j’allais le battre » a-t-il confié.

Wiwsport



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook