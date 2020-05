Confinés, les Français boudent la douche

UNE ÉTUDE COMPARATIVE QUI MET LE NEZ DANS LES PETITES AFFAIRES !

Une enquête Ifop pour 24matins.fr a été réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 3 au 4 avril 2020 auprès d’un échantillon de 1 016 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus résidant en France métropolitaine. Il en ressort que les femmes, comme les hommes, vont moins souvent à la douche puisque c’est respectivement 74 % et 61 % des sondés qui se lavent tous les jours. Ce qui correspond à 7 points de moins pour ces dames et 10 pour ces messieurs, selon une étude identique effectuée le 3 février 2020.



Dans les deux sexes, les tranches d’âge adoptent le même comportement, à savoir :



Le groupe des plus propres est représenté par la catégorie des 35-49 ans,

Les réfractaires au savonnage quotidien ont plus de 65 ans, avec un taux de 51 % chez les hommes.

L’enquête porte également sur le changement quotidien de sous-vêtements avec 91 % chez les femmes et uniquement 68 % chez les hommes.



Il faut noter que dans cette période, certaines se sont libérées de la contrainte du soutien-gorge. Pendant ce temps, une faible proportion de messieurs a abandonné tout simplement le port du caleçon.