Conflit Mané-Salah : comment Klopp a réglé le problème Dans un entretien accordé à au magazine anglais Sport illustrated, le coach de Liverpool explique comment il avait résolu le différend entre Sadio Mané et Mohamed Salah en août dernier. « Dans le monde du football, c'était un grand problème. Que j'allais avoir un problème pour pouvoir gérer ça. j'ai juste parlé avec eux (Salah et Mané), séparément", a déclaré Jürgen Kloop. Après quoi, Mané et Salah ont eu un tête-à-tête.

Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Janvier 2020 à 13:14 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos