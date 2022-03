Conflit Russie-Ukraine: Le Président Macky Sall a eu un échange téléphonique avec Poutine, ce mercredi matin

Le chef de l'Etat Macky Sall, en sa qualité de Président de l'Union Africaine a eu un entretien téléphonique ce mercredi matin avec le Président russe, Vladimir Poutine.



Cet entretien rentre dans un but de chercher des voies et moyens à trouver un consensus pour un cessez-le-feu durable en Ukraine. "Je me réjouis de mon entretien de ce matin avec le Président Poutine en ma qualité de Président de l’Union Africaine pour solliciter un cessez-le-feu durable en Ukraine.



Je salue son écoute et sa disponibilité à maintenir le dialogue pour une issue négociée du conflit", lit-on, sur Twitter.