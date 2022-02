Conflit Russie-Ukraine: Macky Sall et l’Union Africaine insistent sur le respect de la souveraineté nationale

L’Union africaine, à travers son président Macky Sall appelle la fédération de Russie et tout autre acteur régional ou international au respect impératif du droit international, de l’intégrité territoriale et de la souveraineté nationale de l’Ukraine.



À travers un communiqué publié ce jeudi soir, le président Macky Sall et le président de la commission africaine, Moussa Faki Mahamat, exhortent les deux parties à instaurer immédiatement un cessez-le-feu et à ouvrir dans délai des négociations politiques sous l’égide des Nations-Unies, afin de préserver le monde des conséquences d’un conflit planétaire.



Ousmane Wade