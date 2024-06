Conflit à Médina Gounass : Plus de 100 individus envoyés en prison

Ce sont 180 individus, dont 39 mineurs, qui ont été interpellés par la gendarmerie lors des affrontements survenus le jour de la Tabaski. Le conflit oppose deux communautés, à savoir celle dirigée par le Khalife général de ladite commune, Thierno Amadou Tidiane Bâ et celle du Khalife général du Fuladu, Thierno Mounirou Baldé, informe "Seneweb".



Hier mardi 25 juin 2024, plus d'une dizaine parmi les mis en cause, ont été entendus par des juges d’instruction. Le présumé meurtrier du commerçant Djiby Khamdy Sy, en fait partie. Ils ont été tous placés sous mandat de dépôt, en attendant leur jugement en flagrant délit à la Chambre criminelle.



De leur côté, les 39 mineurs ont été renvoyés devant le tribunal compétent.



La tension est toujours palpable dans la cité religieuse de Médina Gounass, malgré la présence des gendarmes.

