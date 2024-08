Conflit autour de la gestion de la TNT au Sénégal : La réponse du groupe EXCAF Télécom à TDS SA Le 31 juillet 2024, la société de Télédiffusion du Sénégal (TDS) SA a annoncé qu'elle serait désormais le seul gestionnaire de l'infrastructure de la Télévision Numérique Terrestre (TNT). Cette déclaration a suscité une vive réaction de la part du groupe EXCAF Télécom, qui a exprimé son étonnement et son désaccord face à cette décision.

Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Août 2024 à 11:21 | | 0 commentaire(s)|

Dans un communiqué parvenu au groupe Leral, Sidy Diagne le Président du groupe EXCAF rappelle que « le transfert de l'exploitation et de la gestion de l'infrastructure TNT à TDS SA a eu lieu le 28 février 2021. Depuis cette date, EXCAF Télécom n'a plus accès au centre émetteur de Kebe. L'État du Sénégal s'était alors engagé à soutenir EXCAF Télécom en tant que distributeur exclusif de bouquets payants sur la TNT, afin de compenser la rupture anticipée de la convention qui avait fragilisé le modèle économique de l'entreprise. »



Le groupe EXCAF souligne qu'il a signé, comme TDS SA, une convention avec le Conseil National de Régulation de l'Audiovisuel (CNRA), lui permettant de poursuivre légalement ses activités de distributeur terrestre, conformément au Code de la Presse. Il précise également qu'aucune relation juridique n'existe entre TDS SA et EXCAF Télécom concernant l'exploitation des deux multiplex détenus par chaque société, selon les lois en vigueur au Sénégal.



EXCAF Télécom affirme que le transfert des infrastructures à TDS SA ne signifie en aucun cas la perte de ses droits d’exploitation commerciale des multiplex en tant que distributeur de bouquets payants sur la TNT. Le groupe dénonce cette tentative de liquidation par TDS SA, et réaffirme sa détermination à défendre ses droits légaux par tous les moyens nécessaires.



Plus que déterminé, le groupe EXCAF Télécom, avec l'appui de ses conseillers juridiques, se dit prêt à utiliser tous les recours légaux pour assurer la continuité de ses activités au Sénégal.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook