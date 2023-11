Conflit de voisinage au Point E: Croisade contre Ibrahima Guèye « Real Estate »

Si le procureur de la République, le gouverneur de Dakar ou le maire de Fann/Point E, n’interviennent pas dans ce conflit de voisinage au Point E à Dakar (Rue de Thiès angle 41), la situation risque de dégénérer ! Car riverains, jeunes du quartier et vigiles, cherchent les voies et moyens pour régler à leur « manière », le différend les opposant au richissime homme d’affaires Ibrahima Guèye, propriétaire de la Société Real Estate, rapporte "Le Témoin".



Dans la plainte déposée devant le Tribunal des référés par le collectif des habitants dirigé par Mamadou Almamy Wane, le nommé Ibrahima Guèye « Real Estate » alias Guèye Gre, est accusé d’avoir creusé sur son immeuble, des trous d’égout dont les eaux usées se déversent sur la ruelle. De même que l’installation de caméras de surveillance dirigées vers des voisins, de nature à porter atteinte à l’intimité de leur vie privée, etc.



Face à ces désagréments, les voisins sont obligés d’emprunter d’autres ruelles leur permettant d’avoir accès à toutes les commodités hygiéniques et sécuritaires. Il est vrai que l’affaire a été évoquée par le juge des référés et renvoyée à plusieurs reprises. Justement, cette lenteur judiciaire a accentué davantage la tension sociale, entre le collectif des habitants et leur voisin Ibrahima Guèye « Real Estate ».



Malheureusement au Sénégal, le respect et le bon sens ne sont plus le socle de bon voisinage. Et surtout, quand on se croit financièrement puissant, tout en oubliant les recommandations et l’importance que donne Le Tout-Puissant Allah en matière de bon voisinage. Une chose est sûre, souligne "Le Témoin" quotidien, la justice populaire ou la justice divine sur terre, commence là où se termine le droit à l’impunité.