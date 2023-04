Conflit foncier à Keur Massar/Jaxaay: 300 familles victimes interpellent l’Etat et exigent une restitution de leurs terrains La DSCOS a stoppé à Jaxaay, département de Keur Massar, des travaux de construction sur plusieurs terrains qui appartiendraient à plus de 300 familles. Elles se sont regroupées au sein collectif de defence du foncier des Parcelle Assainies de Keur Massar. Ces propriétaires demandent à l'État du Sénégal et la SN-HLM de résoudre ce problème dans les plus brefs délais.

"Ce matin, quand je suis venu, j'ai trouvé encore des ouvriers en train de travailler. Quand la DSCOS est venue, ils se sont enfuis. Et la DOCOS a fait un arrêt matérialisé sur les bandes de mur", a expliqué Samba Sow, un père de famille. Mais, cette situation, regrette-t-on, dépasse les membres du collectif de force de défense du foncier des Parcelles Assainies de Keur Massar. Ces derniers disent avoir acheté les terrains auprès de la SN-HLM.



"Ce qui se passe ici, on ne peut l'appeler que du banditisme foncier. Maintenant, nous les citoyens avons acheté avec SN-HLM et nos documents ne souffrent d’aucune irrégularité. Maintenant, au dernier moment, depuis trois ans, des gens sont venus brandir des arrêtés de justice de la Cour d'appel de Kaolack, disant que tous les terrains nus leur reviennent", a déploré le président du collectif, Ndiaye Dara.



Ledit président se plaint du fait que les autorités locales semblent montrer des limites sur cette affaire. Ces 300 familles victimes de ce conflit foncier à Jaxaay interpellent le président Macky Sall, tout en prévoyant une marche pour exiger la restitution de leurs terrains.



