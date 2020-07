Conflit foncier: le bruit autour des autres litiges ravive une nébuleuse entre des Lébous de Dakar Plateau

A Dakar Plateau, centre ville de la capitale sénégalaise, en 1997, il y avait un conflit interne au niveau du Pinth, entre notables lébous, pour la construction de la mosquée et ses revenus attendus…



« On a été séquestrés quand on a demandé à gérer nos fonds nous-mêmes. C’est ainsi qu’ a surgi Me Doudou Ndoye pour réclamer l’argent de la mosquée au nom de sa Société SCI. Collectivité léboue de Dakar. Son but est de s’accaparer des loyers de la mosquée de Gouye Salane, située sur la rue Ngalandou Diouf x rue du Liban », nous a déclaré une source au cœur de cette affaire.



« Nous avons des documents pour plus d information, et nous sommes prêts à vous livrer les détails et sur celui qui y a construit des magasins en centre-ville », nous a promis notre source.



La page Facebook vers laquelle elle nous avait dirigés pour les premiers détails, a été supprimée ou du moins son contenu rendu inaccessible.



Nous y reviendrons.