Conflit interne à l'APR: La prochaine séance du CESE au risque de sabotage

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Mars 2020

Selon des sources de Kritik, la séance plénière du Conseil économique, social et environnemental (CESE) du 10 mars, qui vient d’être renvoyée à cause du coronavirus, risque de ne jamais se tenir. Pour cause, à en croire le journal, les «mackysards» qui siègent au sein de cette institution dirigée par Aminata Touré ont décidé de rendre la vie dure à leur présidente.



Comment ? En sabotant tout simplement les travaux. Histoire de créer une instabilité et pousser Macky Sall à entrer dans la danse. Car, poursuit Kritik, dès que le constat de blocage sera établi, il ne restera au président de la République qu’à prendre un décret pour dégommer celle qui fut son Premier ministre.

