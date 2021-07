Conformité des établissements de crédit au Sénégal au Dispositif prudentiel : La Bceao relève un respect global des normes fixées

Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Juillet 2021 à 13:59 | | 0 commentaire(s)|

« Concernant la conformité des établissements de crédit vis-à-vis du Dispositif prudentiel, les normes fixées ont été globalement respectées par les établissements de crédit au cours de la période sous revue », révèle la Bceao dont la direction nationale pour le Sénégal a rencontré les directeurs généraux du système bancaire sénégalais le 8 juillet dernier, par visioconférence.



Les échanges au cours de la rencontre, sur ce point de l’ordre du jour, ont essentiellement porté sur la nécessité pour les établissements de crédit de diversifier davantage leurs emplois, notamment en faveur de la cible Pme/Pmi, en tirant profit des actions structurantes déjà mises en œuvre, en relation avec l’Etat du Sénégal, au titre du Dispositif de promotion du financement des Pme-Pmi mis en place par la Bceao.



Dans ce cadre, les travaux entrepris par la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Ziguinchor (Cciaz) ainsi que par l’Agence de développement et d’encadrement des Pme (Adepme), en leur qualité de Structures d’appui et d’encadrement (Sae) des Pme/Pmi agréées au titre de ce dispositif, ont été mis en exergue.



Les échanges se sont également appesantis sur le renforcement par les établissements de crédit de leur dispositif interne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (Lbc/Ft).



A cet effet, la profession bancaire a été appelée à maintenir l’exigence de vigilance renforcée en matière de détection et de déclaration à la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) de toutes opérations suspectes de la clientèle ainsi que des transactions en espèces supérieures à 15 millions de FCfa, conformément à la réglementation en vigueur.



Bassirou MBAYE





Source : Les établissements de crédit qui opèrent au Sénégal, vis-à-vis du Dispositif prudentiel, ont globalement respecté les normes fixées au cours de la période du premier trimestre de l’année en cours. Ces établissements de crédit ont été appelées à diversifier davantage leurs emplois, notamment en faveur de la cible Pme/Pmi, lors de leur réunion trimestrielle avec la direction nationale de la Bceao pour le Sénégal.Source : https://www.lejecos.com/Conformite-des-etablisseme...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos