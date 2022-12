Confrontation avec Adji Sarr ce mardi: Ousmane Sonko opterait pour la stratégie du silence et...

Rédigé par leral.net le Mardi 6 Décembre 2022 à 09:42

La date historique et tant attendue de ce mardi 6 décembre 2022 et qui marque la confrontation entre Ousmane Sonko et Adji Sarr pourrait accoucher d'une souris.



En effet accusé par la masseuse de l'avoir violée à plusieurs reprises et autres faits de menaces, Ousmane Sonko, devant le doyen des juges ne compterait piper mot sur les questions qui lui seront posées.



Ses avocats lui auraient suggéré cette stratégie du silence. Ce serait la quasi posture adoptée lors de son audition devant le Doyen des juges où il a préféré répondre qu'aux questions auxquelles il voulait répondre, avant même de proférer des menaces.



A suivre...

