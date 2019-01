Confrontation et prolongation de garde-à-vue pour les jeunes khalifistes

Les jeunes khalifistes sont toujours en garde-à-vue dans les locaux de la Division des investigations criminelles (Dic) et ils ne vont pas les quitter de sitôt. Pour cause, le procureur de la République a autorisé une prolongation de garde-à-vue aux enquêteurs.



En fait, les éléments de la Dic n’ont pas encore fini leurs investigations. Hier, ils ont procédé à une confrontation générale entre le plaignant, Mouhamed Johnson et les trois mis en cause. Et selon nos informations, les jeunes Khalifistes nient jusqu’à la dernière énergie l’agression contre Johnson, tout comme ils disent être innocents par rapport aux autres infractions pour lesquelles ils sont poursuivis. Ils devront passer encore 48 heures à la Dic avant que le procureur ne décide de la suite à donner à cette affaire.















Les Echos

