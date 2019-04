Confrontée à une pénurie d'eau depuis 7 mois : Thiénaba crie au secours La commune de Thiénaba est confrontée à une pénurie d'eau, depuis pratiquement sept mois. Hier, les populations ont étalé leur soif dans la rue et imploré l'aide de la société civile et de l'Etat.

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Avril 2019 à 14:18 | | 0 commentaire(s)|

L'eau du robinet a cessé de couler dans la commune de Thiénaba et environs, notamment Touba Guèye et Keur Madarou, depuis sept mois. Une situation engendrée par une mauvaise gestion du forage et des factures impayées à la Senelec de l'ordre de 95 millions FCFA, selon certains, et de 101 millions FCFA pour d'autres. Ironie du sort, la commune dispose pourtant de trois forages dont un acquis dans le cadre du Programme d'urgence de développement communautaire (Pudc). Cependant aucun des trois ne fonctionne aujourd'hui. Pour un retour à la normale, le sous-préfet de l'arrondissement de Thiénaba, informent les populations, a décidé de mettre sur pied un comité ad hoc. Mais jusqu'à présent, le problème de l'eau persiste.

Depuis sept mois, les populations de ladite commune ne boivent que l'eau de puits. Elles comptent aussi sur le soutien d'une société chinoise qui leur fournit, chaque jour, deux à trois citernes. "C'est cette société qui nous vient en aide. Pourtant l'eau qu'elle nous donne n'est pas destinée à la consommation. Cette eau est très loin d'être potable. Elle devait servir dans la construction des routes. Mais nous sommes contraints de la boire. Car c'est l'unique solution. Nos mamans effectuent également plus de 10 km à la recherche de l'eau. Même les femmes enceintes et ce n'est pas bon pour leur santé. Par contre, on n'a pas le choix", se désole Pape Demba Kébé. Qui renseigne que lui et les autres habitants de la commune boivent, depuis sept mois l'eau de puits creusés et mis à leur disposition par Serigne Seck. "On avait cessé de consommer l'eau de puits depuis des années. Aujourd'hui, on est obligés de revenir à la case de départ", fustige-t-il.

Revenant sur la mauvaise gestion de leur forage, le jeune Pape Demba soupçonne des raisons politiques dans cette affaire. Depuis que la commune est confrontée à cette pénurie d'eau, les populations attendent en vain le soutien de leur édile Talla Diagne. Un maire invisible, révèle Pape Demba Kébé. "Jusqu'à présent le maire ne se donne pas les moyens nécessaires pour essayer de résoudre notre problème. Nous ne l'avons pas vu. D'ailleurs, moi, personnellement, je ne le reconnais plus comme maire de cette commune".

face à l'inertie de l'autorité locale, Ahmadou Bamba Ly, un autre habitant de Thiénaba, invite le couple présidentiel et les bonnes volontés à réagir pour mettre fin à ce calvaire. "Nous interpelons le Président Macky Sall et la première dame pour qu'ils nous viennent en aide. les femmes de Thiénaba sont fatiguées. Ce sont eux qui peuvent nous aider à résoudre définitivement cette problématique qui n'a que trop duré. Avec ce problème d'eau qui persiste dans notre commune, on se demande si nous sommes des citoyens à part entière", déclare-t-il, ajoutant que, lors de la récente présidentielle, la commune de Thiénaba a contribué à la réélection du Chef de l'Etat.

Dans la recherche de solution définitive, Cheikh Diouf lance ce même appel au Président la République et à son épouse; "Nous leur demandons de nous venir en aide. Nous demandons aussi au gouvernement de mandater une délégation des services publics de l'eau, notamment la Sénégalaise des eaux et l'Office des forages ruraux dont la mission principale sera la mise en place d'un dispositif de gestion comptable et financier des systèmes d'alimentation d'eau performante assurant l'exploitation et la bonne gestion des forages", préconise et recommande Cheikh Diouf, sous les applaudissements des populations de Thiénaba. Qui chantent en choeur, le retour de l'eau dans toutes les maisons du périmètre communal.







ENQUÊTE

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos