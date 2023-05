Confusion au Pds à Guédiawaye: Les libéraux disqualifient le député Saliou Dieng

Les libéraux du département de Guédiawaye, en conférence de presse, ont vertement critiqué le député libéral Saliou Dieng, accusé de semer le désordre dans leurs rangs, dans les opérations de renouvellement des instances de leur formation politique dans leur localité. Leur porte-parole du jour, Ngouda Dione et non moins responsable politique du Pds à Golf Sud, déclare : « On se demande quels sont les objectifs politiques de Saliou Dieng. Il doit apprendre de l’histoire et se convaincre qu’il ne peut paralyser et ensuite, caporaliser le Pds ,qui n’est pas son titre de propriété. Car le Pds est le parti de Me Abdoulaye Wade, qui œuvre pour la démocratie. ».



Sur les raisons de leur opposition à la démarche de Saliou Dieng, Ndiogou Malick Dieng et ses frères de parti accusent : « Saliou Dieng est un imposteur, nous le récusons. Les objectifs personnels de Saliou Dieng de détourner à son compte la perspective des militants d'installer à la tête du parti, le frère Karim M. Wade, sont voués à l’échec, car Karim demeure notre candidat qu’on veut amener au palais de la République en 2024. Les secteurs fictifs installés la nuit, dans des chambres, dans des voitures, à partir des anciennes fiches de parrainage, ne lui feront pas miner notre parti pour espérer le diriger .»



Ces libéraux de Guédiawaye qui réclament l’arbitrage de leur parti, promettent d’en découdre avec Saliou Dieng, pour que justice leur soit rendue. Ousmane Ndiaye, autre responsable politique à Wakhiane-Nimzaat, de renchérir : « Guédiawaye s’opposera de toutes ses forces et appelle les autres départements à agir de même, pour protéger notre parti. Nous sollicitons la direction du parti pour qu’elle nous envoie des commissaires afin de parachever le montage des secteurs, des sections et ensuite de la fédération ».



Nous avons essayé de joindre Saliou Dieng pour avoir sa version des faits dans cette affaire mais en vain. Même les SMS à lui envoyés n’ont servi à rien. En attendant, ces libéraux de Guédiawaye proches de leur président Ndiogou Malick Dieng, annoncent une guerre sans merci contre Saliou Dieng. Nos colonnes restent ouvertes si le jeune député Karimiste souhaite apporter sa réplique à ses contempteurs.











L'As