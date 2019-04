Confusion de corps : la dépouille de Vincent Gomis exhumée hier et remise à sa famille aujourd’hui Tout est bien qui finit bien dans l’affaire de la confusion du corps de Vincent Gomis, du nom de cet homme de 80 ans, décédé d’une crise d’asthme et dont le corps a été confondu et enlevé par une famille de confession musulmane.

Rédigé par leral.net le Samedi 27 Avril 2019 à 11:10 | | 0 commentaire(s)|

Selon L’Observateur, l’exhumation de la dépouille a eu lieu, hier vendredi vers 10 heures, au cimetière musulman de Bargny, sur ordre du procureur et acheminée à la morgue de Keur Massar.



Selon la même source, la famille de l’octogénaire est priée de se présenter ce samedi à ladite morgue pour récupérer le corps. Son enterrement devrait suivre au cimetière Saint Lazare, indique encore le journal.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos