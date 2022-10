Congestion portuaire : Mountaga Sy réunit les acteurs portuaires

Mountaga Sy, le nouveau Directeur général du Port autonome de Dakar, veut aller vite. Lors de sa prise de pouvoir jeudi dernier, il s’était mis déjà en mode « fast track » pour prendre à bras-le-corps les problèmes du Port de Dakar, notamment la décongestion et les coûts de passages portuaires. Un problème qui tient à cœur le président de la République, qui l’avait même retenu parmi les 15 propositions issues de la Concertation nationale contre la vie chère le 27 septembre dernier. Ce mercredi, le chef de l’Etat a encore rappelé l’urgence de la résolution de ces problèmes, en indiquant que la décongestion du Port de Dakar nécessite de réunir, dans les meilleurs délais, autour du Premier ministre, l’ensemble des acteurs portuaires en vue de l’exécution d’un plan d’urgence.



En tout cas, mentionne "Le Témoin", ce vendredi, les ministres de la Pêche et du Commerce se réunissent avec l’ensemble des acteurs portuaires, pour plancher sur les conclusions de la Commission « Coût des passages portuaires », pour une appropriation des conclusions des experts de ladite commission. Une rencontre qui permettra d’enrichir et d’amender les propositions de ladite commission, pour permettre au Port de Dakar de jouer son rôle dans la maîtrise des coûts d’importation et d’exportation des produits.