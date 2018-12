Congrès d'investiture :Macky Sall annonce diverses initiatives pour "préparer l'avenir"

Le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY, majorité) a fait part samedi de son ambition, en cas de réélection en février, de ‘’préparer l’avenir’’ à travers des initiatives dans divers domaines, des programmes sectoriels et la consolidation des acquis de son premier mandat.



Investi samedi par sa coalition, le président sortant a annoncé 5 initiatives majeures dans les domaines de la jeunesse, de l’économie sociale et solidaire, de l’économie numérique inclusive, de la transition agro-écologique et de l’industrialisation.



Macky Sall qui a également annoncé trois programmes sectoriels-zéro bidonville, zéro déchet et des villes créatrices- a promis la consolidation des acquis dans les domaines de l’eau, de l’électricité, des services sociaux de base, la mobilité et les infrastructures.



Le candidat de BBY qui est largement revenu sur son action durant le premier mandat a promis de travailler à la consolidation de la paix en Casamance.



La coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY, majorité) a investi, ce samedi, le président sortant, Macky Sall, comme candidat à sa propre succession à la tête du Sénégal à l’occasion de la présidentielle de février prochain, a constaté l’APS.



La cérémonie d’investiture s’est déroulée au complexe sportif Dakar Aréna, à Diamniadio, en présence de nombreux responsables de la majorité présidentielle, de militants et des présidents Alassane Ouattara (Côte d’ivoire), Abdoul Aziz (Mauritanie), Adama Barrow (Gambie) et Georges Weah (Libéria).



Le Premier ministre bissau-guinéen, les opposants malien Soumaïla Cissé et guinéen Cellou Dalein Diallo, étaient présents.



La coalition Benno Bokk Yaakaar a investi Macky Sall pour qu’il poursuive ‘’son œuvre de construction nationale’’, selon la résolution du congrès d’investiture lue par le porte-parole de l’Alliance pour la République (APR), Seydou Guèye.



Macky Sall a été élu pour un premier mandat de 7 ans le 25 février 2012.



L’élection présidentielle est prévue le 24 février 2019.

