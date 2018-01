Congrès des francs-maçons : La rencontre n'a pas été (officiellement) annulée

Les Rencontres humanistes et fraternelles d'Afrique et de Madagascar (Rehfram) se tiendront bel et bien à Dakar les 2 et 3 février prochain. Selon des sources de Dakartimes, tout est calé pour la tenue de la 26e rencontre des francs-maçons africains à Dakar.



Officiellement, le ministre de l'Intérieur n'a pris aucune décision allant dans le sens d'interdire la rencontre à Dakar. La décision de Pierre Mbow, directeur de l'hôtel King Fahd, d'annuler la réservation des organisateurs du congrès n'a rien changé au plan des francs-maçons africains qui comptent se réunir à Dakar.



Seule inconnue : le lieu où se tiendra finalement le congrès. Dakartimes fait remarquer qu'aux dates indiquées, plusieurs hôtels dakarois affichent complet.



Lundi dernier, le Grand-Orient de France, qui regroupe les francs-maçons européens, avait signé un communiqué pour dénoncer le lobby de groupes extrémistes tendant à faire annuler les Rehfram. Il promettait de ne "céder ni à l'intimidation, ni aux mensonges, ni aux menaces".