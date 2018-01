Congrès des francs-maçons à Dakar : Les sévères mises en garde des Associations islamiques Levée de boucliers contre les francs-maçons. Des associations islamiques opposées à la tenue de leur congrès prévu les 2 et 3 février prochain à Dakar commencent à se faire entendre. Elles ont formulé de sévères mises en garde quant à la tenue de cette rencontre.

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Janvier 2018 à 11:04

« Au moment où le Sénégal vient de perdre 7 Khalifes généraux des plus éminents, au moment où le Sénégal cherche à consolider son rôle de leader dans le monde musulman, vu l’exemple de coexistence pacifique qu’il constitue, au moment où le Sénégal se dirige vers une année électorale aux lendemains incertains, au moment où l’opinion publique sénégalaise est perturbée par l’arrestation et l’emprisonnement de guides religieux, les populations sénégalaises sont surprises de voir une déclaration venant des Rencontres humanistes et fraternelles africaines et malgaches (Rehfram) d’obédience maçonnique, faire de Dakar, la capitale de la franc-maçonnerie mondiale dans la période du 2 au 3 février 2018 ».



C’est la position affichée par des associations islamiques qui s’opposent à la tenue du congrès des francs-maçons prévu les 2 et 3 février prochain à Dakar. Elles manifestent leur désapprobation quant à la tenue de cette rencontre. Aussi, interpellent-elles l’Etat du Sénégal, dans sa mission régalienne de maintien de l’ordre public, pour l’interdiction d’une telle manifestation. Car, estiment-elles, « la tenue ouverte de cette rencontre dans un pays majoritairement musulman, peut conduire à des troubles à l’ordre public ».













Walf Quotidien

