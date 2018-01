Congrès des francs-maçons à Dakar et Visite d’Emmanuel Macron : Une si troublante coïncidence...

Le sujet fait tabac sur les réseaux sociaux au Sénégal. Depuis quelques jours, la toile grouille de commentaires sur les Rencontres humanistes et fraternelles africaines et malgaches (Rehfram, une organisation obédience maçonnique). Ce congrès était prévue pour les 2 et 3 février prochains à l’hôtel King Fadh Palace. Mais, aux dernières nouvelle,s le directeur du réceptif, Pierre Mbow aurait annulé la réservation à cause des pressions des Sénégalais, dont certains menaçaient d’envahir l’hôtel et de s’en prendre aux participants.



Visite d’Emmanuel Macron à Dakar



Coïncidence ou hasard du calendrier ? Cette rencontre des francs-maçons d’Afrique et du Madagascar se tient au même moment que la visite du président français, Emmanuel Macron au Sénégal.



Pour rappel, au lendemain de son élection, une vive polémique avait enflammé les réseaux sur son appartenance supposée ou vraie, à une loge maçonnique. Ce qui avait délié les langues, c’est son geste lors de son fameux discours sur l'esplanade du Louvre, au soir de sa victoire.



«A plusieurs reprises, on y a vu en cadrage serré, le candidat d'En Marche! Sur fond de pyramide, pointe de l'ouvrage parfaitement alignée sur sa tête, et ça, pour qui souscrit à la théorie du complot, c'est la preuve de l'appartenance ou de l'allégeance du futur Président de la république aux Illuminati.



Emmanuel Macron a choisi ce lieu parce qu'il constitue un symbole de son projet, entre tradition et modernité, grandeurs passées et promesses d'avenir? Pour les complotistes, c'est un tout autre message que le successeur de François Hollande a voulu transmettre en vérité aux sociétés secrètes, Illuminati et francs-maçons, qui continueront à gouverner le pays et à servir leurs intérêts à travers lui », écrit ladepeche.fr.



Et les preuves ne manquent pas... Sur le site internet "Nouvel ordre mondial", on constate par exemple, qu'Emmanuel Macron a obtenu un score de 66,06% qui rappelle le signe satanique utilisé par les Illuminati. Et que dire de la pyramide du Louvre et de ses ...666 carreaux.



Lepoint.fr ajoute quant à lui, qu’Emmanuel Macron s'exprimant, le soir de sa victoire, devant la pyramide du Louvre, certains francs-maçons ont ironisé sur ce symbole ésotérique.



Dans une interview donnée à la radio italienne Colors Radio, Gioele Magaldi cité par plusieurs médias français, révèle l'appartenance maçonnique du nouveau président de la République française, Emmanuel Macron: " Emmanuel Macron est dans la parfaite continuité de Hollande... Déjà banquier des Rothschild, il a été consultant puis ministre du même Hollande. De plus, il est le chouchou du franc-maçon Jacques Attali... Macron en personne se vante de son appartenance maçonnique dans l’Ur-lodge (super-loge) « Fraternité verte » où l’a amené Hollande, et dans la super-loge « Atlantis Aletheia »... Son mentor Attali ? Un raffiné franc-maçon, un intellectuel d’envergure qui a travaillé pour le centre-gauche et a participé à la construction de cette Europe technocratique et oligarchique, ...opération cosmétique qui a porté Macron à l’Élysée. »











