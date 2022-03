Congres extraordinaire prévu le 12 mars prochain : Le PUR vers un vaste chamboulement Moins de trois ans après avoir tenu son Congrès ordinaire, le Parti de l’Unité et du Rassemblement (Pur) se prépare à renouveler ses instances. Il prévoit d’organiser un congrès extraordinaire le 12 mars prochain. A cette occasion, renseignent nos sources, certains caciques seront éloignés du top management de la formation au bénéfice d’une nouvelle élite composée de proches de Cheikh Tidiane Youm.

Les instances dirigeantes du Parti de l’Unité et du rassemblement(Pur) seront bientôt remaniées. D’après des sources dignes de foi, un congrès extraordinaire sera organisé le 12 mars prochain. Une occasion pour pousser vers la sortie certains caciques de la formation qui ne s’entendent pas trop avec Cheikh Ahmed Tidiane Youm qui détient quasiment les rênes du Pur.



Aussi, apprend-on, de nouvelles têtes vont entrer dans le top management de la formation verte. Ces changements vont intervenir deux ans après le congrès ordinaire qui avait entraîné le départ du candidat déchu à la Présidentielle de 2019, Issa Sall. Accusé entre-temps d’être proche du régime de Macky Sall, celui-ci a fini par créer sa propre formation politique intitulée le Parti de la Paix, de l’Ethique et de l’Equité.



Aujourd’hui, le Pur est dirigé par un directoire composé d’un responsable national chargé de la stratégie et de la vie politique en la personne de Cheikh Ahmed Tidiane Youm, d’un responsable national chargé de l’information et de la Communication en la personne de Cheikh Ahmed Tidiane Sarr et du responsable national chargé des relations publiques, Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye.



Le Pr Issa Sall qui occupait le poste de coordonnateur national avant les nouvelles modifications opérées au sein du Pur était remplacé par Aboubakry Ndiaye qui est secondé à ce poste par Pape Moussa Kane. Toute cette équipe dirigeante sera bientôt renouvelée même si, d’après nos informations, Cheikh Tidiane Youm continuera d’être l’homme fort de la formation. Celui-ci continue de bénéficier de la confiance de Serigne Moustapha Sy.



Cependant, il fait l’objet de critiques au sein de l’entité politique où on lui reproche de promouvoir ses proches qui n’ont aucune légitimité au sein de l’appareil. D’ailleurs, selon nos informations, certains militants sont courroucés par cette «propension» à imposer ses hommes.



Il en est ainsi, pointent-ils du doigt, du parachutage de l’actuel cinquième adjoint de la ville de Dakar, Daouda Guèye. Même si ce n’est pas une crise ouverte, ce choix est contesté dans les rangs des Verts. Aussi, certains militants ne sont pas en odeur de sainteté avec Monsieur Youm, à l’image du candidat déchu de Yewwi Askan Wi (Yaw) à Saly, Idrissa Mbengue qui dirige l’école du parti appelée «Pencum Pur».



Nos sources informent que ce dernier pourrait même quitter le directoire ou perdre sa responsabilité. Il est également rapporté que Cheikh Sarr comme Cheikh Tidiane Ndiaye, à défaut d’être écartés, pourraient voir leurs pouvoirs amoindris.



Bilan des locales et préparation des législatives



Ce congrès extraordinaire permettra sans nul doute de faire le bilan des élections locales. A rappeler que même si Cheikh Tidiane Youm a été battu pour la présidence du Conseil Départemental de Mbour, les membres du Pur investis par Yaw ont pu faire de bons scores à l’issue des Locales en décrochant plusieurs collectivités territoriales : Pambal, Diacksao, Thiès Ouest, Keur Massar…



Il faut relever aussi que le responsable libéral Bara Gaye, proposé par le Pur lors des Locales, a pu battre le ministre de l’Economie Amadou Hott à Yeumbeul Sud. Bara Gaye pourrait ainsi se donner un nouvel élan politique en rejoignant les rangs du Pur où il pourrait bénéficier d’un avenir politique reluisant.



En définitive, il faut noter que ces renouvellements vont se tenir à quatre mois des élections législatives. Et le Pur, en plus de préserver ses acquis à l’Assemblée, doit prétendre à plus de sièges. En effet, en 2017, le Pur était parti seul aux élections sous sa propre bannière. Et au bout, il avait obtenu trois sièges au Parlement qui étaient revenus à Issa Sall, Oulimata Guiro et Babacar Thiaw.



Mais d’après nos informations, d’autres hommes seront présentés cette fois-ci pour concourir aux postes à l’hémicycle. Et ce congrès extraordinaire permettra ainsi d’avoir une idée sur les personnalités qui vont à coup sûr siéger à l’Assemblée nationale à la prochaine législature

