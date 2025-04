Congrès ordinaire de l’Union des Ulémas d’Afrique :La promotion du Waqf au menu de la 3e édition les 26 et 27 avril à Dakar

Rédigé par leral.net le Lundi 14 Avril 2025 à 11:00 | | 0 commentaire(s)|

«Le congrès se déroulera sous le thème : « Al Waqf (La donation) entre culte et outil de développement ». L'objectif principal est de trouver des initiatives pratiques pour activer le Waqf dans les pays africains subsahariens. Le Waqf désigne tout bien dont la nue-propriété est immobilisée à perpétuité ou pour une durée déterminée, et dont la jouissance est affectée à une œuvre de charité ou de bienfaisance publique ou privée », renseigne le document.



Selon la même source, les participants attendus incluent les membres du conseil d'administration de l’Union, les délégués des pays membres, les membres participants autofinancés, ainsi que des observateurs et des invités d'honneur. L'Union a également invité des personnalités et des organisations influentes, notamment un imam de la mosquée sacrée (Al-Masjid Al-Haram) ou de la Mosquée du Prophète ; le Sultan de Sokoto au Nigéria ; son Altesse le Prince Bandar bin Salman bin Mohammed Al Saoud ; l’Union africaine ; l’Organisation de la coopération islamique Oci ; l’Université Al-Azhar ; la Banque islamique de développement ; la Ligue islamique mondiale ; l’Académie internationale du fiqh islamique à Djeddah ; le Secrétariat général de l’Autorité du Waqf du Koweït ; la Fondation Ihyaou Tourath (Koweït) ; l’African Readings Magazine.

Le programme du congrès comprendra une cérémonie d'ouverture, des activités scientifiques, des ateliers techniques et des séances de travail pour les congressistes. Une conférence publique sur le Waqf et les moyens de l’activer en Afrique, ainsi qu'un séminaire sur les expériences d'institutionnalisation et les stratégies de dynamisation du Waqf en Afrique subsaharienne, sont également prévus, en collaboration avec la Haute Autorité du Waqf du Sénégal.



Les résultats attendus du congrès incluront :

L'Union des Ulémas d'Afrique espère que cet événement marquera un nouveau départ pour atteindre ses objectifs, accomplir sa mission et progresser vers sa vision de la coexistence pacifique et du développement en Afrique.



L'Union des Ulémas d'Afrique est une organisation continentale africaine indépendante, créée en 2011, avec son Secrétariat Général à Bamako, au Mali. Elle compte plus de 600 ulémas membres provenant de 47 pays d'Afrique subsaharienne. L'Union se consacre à la promotion de la coexistence pacifique entre les communautés en Afrique. Les gouvernements successifs du Mali ont apporté un soutien important à l'Union, notamment en accueillant le congrès constitutif en 2011, en approuvant le siège de l'Union à Bamako et en octroyant un terrain pour la construction de son siège.



Adou Faye







Source : L'Union des Ulémas d'Afrique tient son troisième congrès ordinaire à Dakar, au Sénégal, du 26 et 27 avril 2025, au King Fahd Palace. Selon un communiqué de presse, cet événement quinquennal, qui fait suite aux congrès de Bamako et de La Mecque, marquera le lancement de la troisième session quinquennale de l'Union.

