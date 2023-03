Connecter l'Afrique : la voie vers un marché numérique unique et un avenir prospère

L'établissement d'un marché numérique unique en Afrique diminuera les obstacles au commerce et à la communication. Internet sera plus rapide et plus accessible. Il sera moins cher de télécharger les contenus et services hébergés dans des centres de données locaux, car ils ne transiteront plus par des connexions internationales coûteuses. Et un meilleur accès à la communication en ligne, aux services bancaires ou aux soins de santé peut faciliter, à l'échelle du continent, les relations avec la famille et les amis, entre entreprises et prêteurs, entre médecins et patients.Source : https://www.lejecos.com/Connecter-l-Afrique-la-voi...