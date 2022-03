Connectivité des zones agricoles: Le démarrage d’un programme spécial de désenclavement, annoncé

Le chef de l’Etat a saisi l’occasion de l’inauguration du pont Nelson Mandela de Foundiougne, le samedi 26 mars 2022, pour annoncer le démarrage imminent d’un nouveau programme, destiné à l’amélioration de la connectivité des zones agricoles du Nord et du Centre.



D’après le Quotidien, ce Programme spécial de désenclavement (Psd) sera financé à hauteur de 200 millions de dollars, soit environ 100 milliards de francs Cfa, avec l’appui de la Banque mondiale et contribuera, selon Macky Sall, à désenclaver durablement toutes les localités de notre pays.



«Il s’agira concrètement de réaliser des routes et autres infrastructures de base pour désenclaver les localités et faciliter les échanges afin d’assurer une meilleure connectivité entre les zones de production agricole et les marchés des centres urbains», a fait savoir le président de la République. Lequel a également promis aux populations du Log de tout faire pour mettre fin au calvaire qu’elles vivent depuis quelques années, relativement au problème d’accès à l’eau potable.