Conquête de l’opinion : Yewwi Askan Wi, Me El Hadji Diouf de Benno et Bougane Guèye Dany tour-à-tour face à la presse Ce mardi sera très chargé pour la presse. Dans une guerre des mots, Yewwi Askan Wi, Me El Hadji Diouf de Benno et Bougane Guèye Dany seront tour-à-tour face à la presse.

En prélude à leur rassemblement prévu ce mercredi 8 juin à la place de la Nation de Dakar, les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi tiennent une conférence de presse ce mardi 7 juin 2022, à partir de 11H, au siège de PRP sur la VDN.



Puis à 15 h, ce sera au tour Me El Hadji Diouf, leader Parti des Travailleurs et du Peuple (PTP), membre de la mouvance présidentielle, pour faire face à la presse.



Ensuite Bougane Guèye Dany, le leader de la coalition Gueum Sa Bopp tiendra une conférence de presse ce mardi 07 Juin 2022, à 17h précise au siège, sis à la cité Keur Gorgui.



C’est nous dit-on, pour informer l’opinion publique sur les retours de ses lettres déposées auprès des institutions internationales et une annonce sur la suite de ses activités politiques prochainement.



