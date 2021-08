Conquête de la Ville de Dakar: Abdoulaye Diouf Sarr, le choix idéal de BBY Les élections territoriales prévues le 23 janvier prochain arrivent à grands pas. Dans la perspective de la conquête de la Mairie de Ville de Dakar, Benno Bokk Yaakaar a le devoir de procéder à un choix judicieux pour ce qui concerne la tête de file. Ce choix doit être dicté par des critères objectifs basés sur la légitimité, les qualités humaines, la vision, le leadership et l’ouverture ; la liste n’est pas exhaustive. Force est de reconnaître que ces critères-là, le Ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, les remplit tous. Et ceci ne fait pas l’ombre d’un doute.

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Août 2021 à 08:14 | | 0 commentaire(s)|

La Ville de Dakar a besoin d’un maire capable de polir son image de cité attrayante, de tirer vers le haut ses dix-neuf communes d’arrondissement et de capitaliser le fort potentiel de la capitale au regard de sa position géostratégique. Il est clair que le Maire de la commune de Yoff, Abdoulaye Diouf Sarr, incarne l’avenir de Dakar de par son parcours exemplaire, aussi bien en tant que commis de l’Etat qu’en tant qu’élu.



Partout où il est passé dans l’Administration sénégalaise, il a su faire preuve d’une grande capacité de management ; de la Chambre de commerce de Dakar au ministère de la Santé et de l’Action, en passant par la Chambre de commerce de Kaolack, le Centre des Œuvres universitaires de Dakar (COUD), le ministère du Tourisme et des Transports aériens, le ministère de la Gouvernance locale, du Développement et de l’Aménagement du Territoire, entre autres. Dans toutes les stations où il a atterri, Diouf Sarr a su maintenir haut le flambeau de l’efficacité des structures nationales et apporté une nouvelle touche, toujours dans le sens du pragmatisme et de l’efficience.



A la tête de la commune de Yoff depuis 2014, Abdoulaye Diouf Sarr est l’incarnation du renouveau. Les réalisations sous son magistère foisonnent et Yoff devient une cité éclairée, attractive et tournée vers le progrès. C’est ce type de leadership organisationnel et prospectif dont Dakar a besoin. Tout dans le style management de « l’oiseau rare » indique que « Ablaay Dakarako Soxla ». L’ancrage de Diouf Sarr dans son parti l’APR (dont il dirige la Convergence des cadres) et dans Benno Bokk Yaakaar (dont il est un acteur majeur) est une manifestation de sa loyauté au Président Macky Sall, un homme d’action, un visionnaire. A cela s’ajoute son parcours politique qui fait de lui un responsable respectable, respecté et aimé au-delà même de son Parti même.



Abdoulaye Diouf Sarr est un rassembleur, un homme qui a le sens de l’écoute et un humaniste d’une grande solidarité avec ses semblables.

En somme, Abdoulaye Diouf Sarr est le choix idéal pour Benno Bokk Yaakaar, éthiquement, socialement, légitimement et politiquement. La carte gagnante de la Majorité pour Dakar, c’est Abdoulaye Diouf Sarr. Les Dakarois méritent d’avoir un Maire qui les tire vers l’avant. Encore une fois, « Ablaay Dakarako Soxla ».



Mamadou Moustapha FALL, Cadre républicain, Militant de l’APR, Membre de la Plateforme « ADS ».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos