Conquête de la banlieue : Déthié Fall et YAW-Wallu à l’assaut de Yeumbeul et de Keur Massar « Nous serons aujourd'hui en caravane à Guédiawaye, Yeumbeul et Keur Massar à la rencontre des compatriotes de ces zones.» C’est la nouvelle partagée par Déthié Fall sur sa page.

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Juillet 2022 à 19:18 | | 0 commentaire(s)|

Dans le cadre de l'inter-coalition Yewwi-Wallu, celle-ci sera portée par la liste de la coalition Yewwi Askan Wi dans les départements de Guédiawaye et de Keur Massar. Il a, au passage, appelé les populations à voter la liste Yewwi Askan Wi dans ces 02 départements.



Comme pour confirmer Ousmane Sonko, il a aussi relayé l’info sur la quête lancée par leur Coalition : « Nous avons également lancé une opération de collecte de fonds pour permettre à toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais épris de justice, de paix, de transparence, de patriotisme et désirant soutenir la campagne des législatives de la Coalition, de pouvoir apporter leur contribution financière à travers la plateforme Kopar Express »



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook