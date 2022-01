Conquête de la mairie de Médina : Cheikh Ba bat Bamba Fall dans son bureau et centre de vote Ça sent le roussi pour Bamba Fall de la Coalition Fueum sa bopp et maire sortant de la Médina. Dans sa convoitise pour un autre mandat de la mairie de Médina, il a subi un revers dans son propre bureau de vote et même plus grave que ça…

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Janvier 2022

En effet Cheikh Ba le Directeur Général de la Caisse de dépôt et consignation a battu le maire sortant Bamba Fall dans son bureau et centre de vote.



Dans la conquête de la Mairie de Médina, c’était presque une guéguerre entre les deux candidats. Mais selon les premiers résultats Cheikh Ba qui a gagné son bureau de vote devance l’homme de la Coalition Gueum Sa Bopp



