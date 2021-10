Conquête de la ville de Dakar : Arona Coumba Ndofféne Diouf valide et soutient la candidature de Diouf Sarr Le Ministre Arona Coumba Ndofféne Diouf soutient la candidature de Abdoulaye Diouf Sarr à la ville de Dakar. Il s’est exprimé hier à Biscuiterie lors de la deuxième édition de la journée de pistage des cancers du col de l’utérus et du sein.

Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Octobre 2021 à 21:40 | | 0 commentaire(s)|

L’événement a été organisé par Mme Ndéye Dib responsable politique de la dite localité qui elle aussi affirme que la légitimité historique, le parcours politico institutionnel du Coordonnateur des Cadres républicains font de lui le candidat naturel de la coalition BBY à Dakar.



Prenant la parole, le responsable des jeunes, Mr Amadou Niang a abondé dans le sens tout en réitérant son engagement et son soutien sans faille au Ministre, Maire de la commune Yoff.



