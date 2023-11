Conseil Interministériel: Le Pm Amadou Bâ plonge dans le bassin… arachidier

Ce vendredi, le Premier ministre Amadou Bâ va présider un Conseil interministériel consacré à la campagne de commercialisation arachidière 2023/2024. Cette fois-ci, il ne s’agit pas de construire des bassins d’eau ou de rétention d’eaux pluviales, mais plutôt de redynamiser un bassin d’arachides, qui représente 81% des parcelles de cultures de rente.



D’importantes mesures sont attendues à l’issue de cette rencontre qui se tient à la Primature. En termes globaux et selon les régions, Kaffrine apparaît comme la première région en termes de superficies, avec environ 1⁄4 de la superficie totale d’arachide emblavée. Les régions de Kolda, Kaolack, Louga et Fatick viennent ensuite, avec chacune, plus de 10% des superficies emblavées.



Par ailleurs, il est important de noter que le bassin arachidier (Kaffrine, Kaolack, Louga, Fatick, Diourbel et Thiès), occupe à lui seul, plus des 2/3 (71,6%) des superficies d’arachide. Pour motiver la tenue de ce Conseil interministériel, la Primature rappelle que l’Etat a directement injecté 216 milliards FCfa dans le monde rural, en 2020- 2021. En 2020-2021, alors que le Sénégal, à l’instar des autres pays du monde, était confronté à la crise de la pandémie de covid-19, le secteur arachidier affichait des performances remarquables. La production avait atteint 1 797 486 tonnes.



Pour la campagne de commercialisation, 721.386 tonnes ont été collectées pour une valeur de 216 milliards FCfa. Au même moment, les exportations ont atteint 518 763 tonnes de produits, pour un coût de 155 milliards FCfa. Des résultats qui avaient été fortement salués par le président de la République. Il faut également souligner que lors de la campagne 2020-2021, la taxe effective de 30 francs sur le kilogramme d’arachide décortiqué, a été appliquée. Ce qui a permis au Trésor public de gagner plus de 9 milliards FCfa.



A l’issue de la réunion d’aujourd’hui, le Premier Amadou Bâ va prendre des mesures fortes, pour élargir et rentabiliser le bassin arachidier, afin que la campagne 2023/2024 soit la meilleure des campagnes. Arachidière mais pas seulement !









Le Témoin