Conseil constitutionnel : Le juge Dème met en cause la prestation de serment de Macky Sall Le juge Ibrahima Hamidou Dème est revenu sur la prestation de serment du président Macky Sall. « Le serment est, pour moi et comme le prévoit la Constitution, l’occasion de rappeler à la personne qui prête serment les fonctions qu’il doit exercer en toute loyauté. Je n’ai entendu nullement le Premier président du Conseil constitutionnel (Pape Oumar Sakho : Ndlr), lui rappeler ses devoirs », a-t-il déclaré dans l’émission Jury du dimanche de iRadio. Et de souligner, « beaucoup de choses qui devaient être dites ne l’ont pas été. Pour moi le Premier président a raté son rendez-vous ».

