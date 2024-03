Conseil constitutionnel: Le site web n’est pas fonctionnel depuis une semaine

Que se passe-t-il avec le site web du Conseil constitutionnel du Sénégal ? Depuis une semaine, il n’est plus accessible. « Ce site est inaccessible », c’est le message qui s’affiche à la barre d’adresse. "Bés bi" a tenté de comprendre pourquoi. Des sources proches de l’institution ne donnent pas encore de raison.



Or, le Conseil constitutionnel qui a opéré une mue avec plus d’accessibilité à ses décisions et archives, pour plus de proximité et de transparence, est devenu la source la plus scrutée et surveillée du pays. C’est parce qu'au delà de la curiosité sur l’avis sollicité par le président de la République sur les conclusions du dialogue national, le Conseil constitutionnel.sn est aussi une mine d’informations pour les chercheurs et les journalistes, lit-on dans "Bes bi".