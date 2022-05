Conseil constitutionnel : Les 7 sages redevenus «sages»

Au sein de l’opinion, un ouf de soulagement était partagé hier lorsqu’en début de journée, les 7 Sages « Papa Oumar Sakho (Président) Saïdou Nourou Tall, Mouhamadou Diawara, Abdoulaye Sylla, Mme Aminata Ly Ndiaye, Mamadou Badio Camara et Youssoupha Diaw Mbodj », ont, après une lecture du droit, conclu qu’aussi bien YAW à Dakar que la liste nationale de BBY pourront participer aux élections législatives du 31 juillet prochain.



En effet, souligne "Le Temoin", une bonne partie de cette opinion considérait qu’une élection aussi importante que les Législatives ne peut pas se faire dans notre pays sans que le pouvoir et l’opposition la plus représentative, y participent. C’est pourquoi, tout un peuple était alors à l’écoute des "Sages", qui avaient l’habitude de se déclarer incompétents, en espérant que cette fois-ci, ils sauraient dire le droit. Et le droit seulement, pour éviter que ce pays ne sombre dans le chaos à la suite des menaces de l’opposition, plus précisément de YAW, de s’opposer à la tenue du scrutin en cas de disqualification de sa liste dans le département de Dakar.



Le chaos était redouté. Mais heureusement que les Sages ont pu, grâce aux artifices du droit, couper la poire en deux. D’aucuns diront une décision d’apaisement. Qu’importe, puisque, cette fois-ci, les Sages ne se sont pas débinés. Du coup, ils ont regrimpé dans l’estime des populations, en attendant d’autres occasions pour voir s’ils se sont assagis pour de bon. Un grand bravo à eux, en tout cas, pour ce coup-ci !