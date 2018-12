Conseil constitutionnel: Mouhamadou Diawara et Abdoulaye Sylla installés

Les deux nouveaux juges du Conseil constitutionnel ont été installés hier, à la Cour suprême. Mouhamadou Diawara et Abdoulaye Sylla font désormais partie des 7 sages qui auront la lourde tâche de veiller à la bonne tenue de la Présidentielle 2019. La cérémonie d’installation a été présidée par le président du Conseil constitutionnel, Pape Oumar Sakho.



« La loi fait de vous des juges alors que le peuple vous désigne comme étant des sages. Ce qui n’est pas une consécration en soi, mais la traduction d’une énorme attente à votre égard. La carrière vous a suffisamment préparés à assumer cette tache si noble et ingrate », a déclaré M. Sakho, s’adressant aux nouveaux venus.









