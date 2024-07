Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Conseil d’administration de la Sodav : Ngoné Ndour réélue avec une large majorité Rédigé par leral.net le Lundi 1 Juillet 2024 à 19:38 | | 0 commentaire(s)| Lors d’une réunion tenue ce lundi, les 36 administrateurs de la Société sénégalaise du droit d’auteur et des droits voisins (SODAV) ont réélu Mme Ngoné Ndour à la présidence du Conseil d’Administration pour un nouveau mandat de trois ans. Mme Ndour, qui occupait ce poste depuis 2021, a obtenu 33 voix sur les 36 administrateurs présents, démontrant la confiance et le soutien unanimes qu’elle inspire au sein de l’organisation.

Suite à sa réélection, Mme Ndour a réaffirmé son engagement inébranlable en faveur des droits des créateurs et de la promotion de la diversité culturelle au Sénégal. Pendant son premier mandat, elle a mis en œuvre de nombreuses initiatives visant à améliorer la situation des artistes sénégalais. Parmi celles-ci, elle a renforcé la lutte contre la contrefaçon et facilité l’accès au fonds social et à l’action culturelle, notamment pour les projets artistiques.



Dans son discours d’investiture, Mme Ndour a exprimé sa gratitude envers les administrateurs pour leur confiance renouvelée et a souligné la nécessité de poursuivre les efforts entrepris pour mieux protéger les droits des créateurs et assurer leur prospérité. Elle a également appelé à une mobilisation collective pour promouvoir la culture sénégalaise et lui donner la place qu’elle mérite sur la scène internationale.



La réélection de Mme Ndour à la tête de la SODAV est une reconnaissance de son leadership et de son dévouement à la cause des artistes sénégalais. Sous sa direction, la SODAV devrait continuer à jouer un rôle crucial dans la promotion de la création artistique et la défense des droits des créateurs au Sénégal.



