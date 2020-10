Conseil de discipline: Teliko entendu à la Cour suprême ce matin

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Octobre 2020 à 09:56 | | 0 commentaire(s)|

Souleymane Teliko, le président de l’Union des magistrats du Sénégal (UMS), sera entendu aujourd’hui mercredi, 28 octobre, à 11 heures, sur les différents griefs révélés par l’Inspection générale de l’administration de la Justice (IGAJ).



Le président de l’Union des magistrats du Sénégal (UMS), Souleymane Teliko sera entendu aujourd’hui mercredi, 28 octobre, à 11 heures, par le rapporteur du Conseil supérieur de la magistrature. Il s’agit du Procureur général près la Cour d’Appel de Ziguinchor, Assane Ndiaye.



L’audition se tiendra à Dakar, devant la Cour suprême et non à Ziguinchor comme annoncé dans la presse. Des mouvements sont attendus car beaucoup de magistrats ont décidé de se rendre sur place pour soutenir leur collègue. Le juge Téliko fait l’objet de procédure disciplinaire suite à une sortie sur le procès de l’ex maire de Dakar, Khalifa Ababcar Sall.



Un rapport est attendu à l’issue de l’audition, et sera remis au Conseil de discipline.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos