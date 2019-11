Conseil départemental de Thiès : la gestion budgétaire d’Idrissa Seck jugée « peu satisfaisante »

Le rapport 2017 de l’Autorité de régulation des marchés publique a délivré des notes « peu satisfaisante » à « moyennement satisfaisante » au Conseil départemental. L’institution dirigée par Idrissa Seck est mise en cause par la qualité de ses structures en matière de gestion budgétaire (notamment la Commission de marchés, la Cellule de passation des marchés et les corps de contrôle interne).

Le rapport d’audit renseigne que le personnel de la Cellule de passation des marchés est composé de deux membres qui sont pas bien formés en matière de passation de marchés publics. Ce qui fait qu’ils ne maîtrisent pas certaines règles contenus dans la passation de marchés notamment les pénalités à infliger en cas de retard de l’exécution d’un marché.



